Victoria Villarruel avanza con la Ley ómnibus: El Secretario Parlamentario y la Senadora de LLA juegan sus cartas

En el actual escenario político, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ha desplegado una estrategia calculada en el Senado, anticipándose a la discusión de la ley ómnibus que avanza en Diputados. Mientras la sesión maratónica se desarrolla en la Cámara Baja, Villarruel, junto al Secretario Parlamentario Rodolfo Negri y la Senadora de LLA por San Luis, Ivana Arrascaeta, teje alianzas y consensos.

En un encuentro significativo con el Presidente Javier Milei, los mencionados legisladores informaron sobre los avances en las negociaciones y esbozaron el posible escenario en el Senado ante la llegada de la ley. Entre los participantes de esta estrategia se encontraban también los senadores Francisco Poltroni (Formosa), Vilama Bedia y Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Carlos Pagoto (La Rioja), Bruno Olivera (San Juan) y Bartolomé Abdala (San Luis).

Mientras tanto, el kirchnerismo insiste en sesionar para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, aunque se asevera que Villarruel no convocará esta semana. No obstante, la incertidumbre persiste, ya que no se descarta una convocatoria futura.

En este momento, los senadores alineados al oficialismo aguardan con cautela y ansiedad la llegada de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” desde Diputados, considerando las numerosas modificaciones realizadas desde su redacción original. Villarruel, consciente de la importancia de los bloques provinciales, se reunió este miércoles con parte del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), buscando anticiparse y ganar tiempo en la construcción de consensos.