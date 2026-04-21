Victoria Villarruel cuestionó la misa en Luján por el Papa Francisco y habló de “lo peor de la casta política”

En el marco del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la misa oficial en la Basílica de Luján y participó de una ceremonia alternativa en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en el barrio porteño de Almagro.

Desde allí, lanzó duras críticas contra el arco político al afirmar que en el acto central “estaba lo peor de la casta política”.

La titular del Senado explicó que eligió ese templo por su vínculo con el pontífice: “Vine acá, que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló en declaraciones televisivas.

Críticas a la “politización” del homenaje

Villarruel cuestionó el carácter del acto en Luján y sostuvo que la ceremonia debía centrarse exclusivamente en recordar la figura del ex líder de la Iglesia Católica.

“Era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, expresó.

En ese sentido, insistió en que determinadas fechas conmemorativas no deberían ser atravesadas por disputas políticas: “Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”.

Presencias en la misa oficial de Luján

El acto en la Basílica reunió a referentes de distintos espacios políticos. En primera fila estuvieron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el titular provisional del Senado Bartolomé Abdala, entre otros dirigentes del oficialismo.

También participaron figuras de la oposición, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro y los intendentes Federico Otermín, Gustavo Menéndez y Mariel Fernández.

Contexto institucional

Con el presidente Javier Milei en Israel, Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, por lo que se esperaba su presencia en la ceremonia oficial. Su ausencia y posterior declaración generaron repercusiones en el ámbito político.

El homenaje en Luján formó parte de una serie de actos en todo el país para recordar a Jorge Bergoglio, primer Papa argentino, cuya figura mantiene fuerte presencia tanto en el plano religioso como en el debate público nacional.