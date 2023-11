Victoria Villarruel: “Massa tiene un proyecto de tiranía”

En Córdoba, la compañera de fórmula de Milei cargó fuertemente contra el candidato de UP.

La candidata a la Vicepresidencia de la Nación por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, afirmó que el presidencialista de Unión por la Patria, Sergio Massa, tiene un proyecto de “tiranía” y aseguró que sus medidas económicas tienden al “hambre y la exclusión”.

“La campaña del miedo lo que hace es demonizar a (Javier) Milei y a mí y quita el foco de atención de la espantosa clase política que integra el kirchnerismo, en una gestión espantosa con 40% de pobres e indigentes, con auge del narcotráfico, sin salud ni educación“, lanzó en declaraciones radiales.

Villarruel arribó hoy a Córdoba porque esta tarde con encabezarán el cierre de campaña con una caminata por el centro de la ciudad capital y que concluirán con un gran acto. Se trata de una provincia clave para emparejar la ventaja que el peronismo pueda sacarle en la Provincia de Buenos Aires.

En esa línea, la abogada continuó: “Soy respetuosa del Estado de derecho e hice referencia a la tiranía de Massa, que dinamita el Estado y población con sus políticas de hambre y exclusión. Él cree que puede hacer algo que evite la cantidad de bombas que puso en todos los organismos del Estado”.

“Massa tiene un proyecto de tiranía y su tergiversación de palabras ha sido su estrategia y la del kirchnerismo. No me preocupa lo que diga o haga Massa ni que me tergiverse”, agregó Villarruel que viene de tener su propia movilización en la ciudad de Buenos Aires, el martes pasado.

De cara al balotaje del domingo, Villarruel fustigó contra el Gobierno por la decisión de mantener el fin de semana largo y disparó: “Que se elijan las autoridades políticas más importantes un fin de semana largo muestra la banalización de la democracia que hace el kirchnerismo”.

La diputada nacional viene de cruzarse fuertemente con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien la tildó hoy de “desquiciada” por su propuesta para que el sitio histórico donde se emplaza la exEsma tenga otra función y deje de ser un espacio de Memoria.