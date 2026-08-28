Viernes con buen tiempo en Villa Mercedes: cómo estará el clima durante el fin de semana

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este viernes una jornada mayormente estable en Villa Mercedes y el resto de la provincia, con cielo despejado y temperaturas entre 5°C y 20°C. El panorama cambiará durante el fin de semana, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y mayor presencia de viento.

Viernes con condiciones estables

Para este viernes, la REM prevé una jornada en general de buen tiempo, con pocos cambios en las temperaturas.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque durante la madrugada podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en el noreste provincial, con bajas probabilidades.

Las temperaturas se ubicarán entre una mínima promedio de 5°C y una máxima de 20°C.

El viento será predominantemente del noreste, con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 km/h, y algunas ráfagas.

El sábado aumentará la inestabilidad

Las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar durante el sábado. La jornada iniciará con cielo mayormente despejado, pero posteriormente aumentará la nubosidad.

Durante el día existe posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, mientras que hacia el final de la jornada se espera una mejora gradual.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, con 6°C de mínima y 20°C de máxima en promedio. El viento continuará soplando del noreste, entre leve y moderado, con algunas ráfagas.

Domingo ventoso y con probabilidad de lluvias

Para el domingo, la REM anticipa una jornada algo inestable y ventosa en distintos sectores de la provincia.

El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde, principalmente en las regiones centro y norte de San Luis.

La temperatura volverá a ubicarse entre los 6°C y 20°C, mientras que el viento será del este, de leve a moderado.

En el centro y norte provincial podrían registrarse ráfagas cercanas a los 40 km/h, por lo que se espera un domingo con mayor presencia del viento.