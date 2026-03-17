Villa de la Quebrada: encontraron a un hombre sin vida en una vivienda

Un hombre de 51 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana en una vivienda ubicada en el kilómetro 31 de la Autopista 25 de Mayo, en la localidad de Villa de la Quebrada. El hecho es investigado por la Justicia, que aguarda los resultados de la necropsia para determinar las causas del deceso.

Según informaron fuentes policiales, el aviso fue recibido alrededor de las 10:15 por efectivos de la Comisaría Distrito 44°, quienes se dirigieron de inmediato al domicilio señalado.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo del hombre en el patio de la vivienda, sin signos vitales. La situación fue posteriormente constatada por personal médico.

En el lugar tomó intervención el fiscal de turno, Dr. Ricardo Barbeito, quien se hizo presente y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el cuerpo no presentaba lesiones externas y tampoco se detectaron indicios de violencia en la escena. Además, en el interior de la vivienda había elementos de valor —como teléfonos celulares— sin señales de desorden.

En el operativo trabajaron efectivos de Homicidios, Policía Científica y Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas investigativas de rigor.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia, que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.