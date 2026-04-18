Villa de Merlo: desbaratan dos centros de drogas, incautan sustancias por más de $88 millones y detienen a un hombre

Como resultado de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, la Policía de San Luis desarticuló dos puntos de venta y distribución de drogas en la ciudad de Villa de Merlo, con un importante secuestro de sustancias y la detención de un sospechoso.

Los operativos se concretaron este viernes 17 de abril y estuvieron a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”, una estrategia provincial orientada a combatir el narcomenudeo.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes y se ejecutaron en dos viviendas: una ubicada sobre calle Juana Azurduy al 400 y otra en calle La Argentina, en el barrio El Pantanillo.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron florescencias de marihuana, envoltorios con cocaína, plantas y semillas de cannabis, además de hongos en estado de descomposición. También incautaron ocho balanzas digitales, teléfonos celulares, $144.100 en efectivo, dólares estadounidenses, dos armas de fuego con municiones, una motocicleta Zanella y un automóvil Renault Clío.

De acuerdo al informe oficial, la cocaína secuestrada permitiría fraccionar unas 60 dosis, con un valor estimado de $360.000, mientras que la marihuana incautada alcanzaría para 21.963 dosis, valuadas en aproximadamente $87.852.000. En total, el operativo representó un golpe económico superior a los $88 millones.

Tras los procedimientos, la Justicia Federal dispuso la detención de un hombre de 42 años, señalado como el presunto responsable de administrar los puntos de venta desbaratados. La causa continúa en etapa investigativa para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.

Este tipo de operativos se enmarca en una política sostenida de combate al narcotráfico en la provincia, con intervención de la Justicia Federal y fuerzas especializadas.