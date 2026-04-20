Villa de Merlo: enviaron a la cárcel a un hombre acusado de manejar dos centros de venta de drogas

Un hombre de 42 años fue enviado a prisión este lunes 20 de abril, por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, luego de ser acusado de operar dos centros de venta y distribución de drogas en Villa de Merlo, provincia de San Luis.

La detención se había concretado el pasado viernes 17 de abril, tras un operativo encabezado por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que incluyó dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad turística, en el contexto de las acciones desplegadas bajo la denominada “Misión Sarmiento”.

Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia Federal y se llevaron adelante en una vivienda ubicada sobre calle Juana Azurduy al 400 y en otro domicilio de calle La Argentina, en el barrio El Pantanillo. Según informaron fuentes policiales, ambos lugares funcionaban como centros de comercialización y distribución de estupefacientes.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron florescencias de marihuana, envoltorios con cocaína, semillas y plantas de cannabis, además de hongos en estado de descomposición. También incautaron ocho balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo —$144.100—, dólares estadounidenses, dos armas de fuego con municiones, y vehículos: una motocicleta Zanella y un automóvil Renault Clío.

De acuerdo al informe oficial, la cocaína secuestrada alcanzaría para unas 60 dosis, con un valor estimado de $360.000, mientras que la marihuana incautada permitiría elaborar 21.963 dosis, valuadas en aproximadamente $87.852.000, lo que refleja la magnitud de la operatoria investigada.

Tras la audiencia judicial realizada este lunes, el imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la causa.