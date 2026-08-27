Villa Mercedes: 100 familias accederán a su vivienda propia mediante autoconstrucción asistida

El Gobierno de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes avanzaron este jueves con un convenio que permitirá la construcción de 100 viviendas mediante el sistema de autoconstrucción asistida, destinado a familias de la ciudad que cuentan con terreno propio.

La iniciativa forma parte del plan habitacional “Tenemos Futuro” y contempla, en esta primera etapa, soluciones habitacionales para un centenar de familias villamercedinas.

El acuerdo establece que la Provincia de San Luis aportará el 100% de los materiales necesarios para la construcción, mientras que el municipio tendrá a su cargo la provisión de la mano de obra para ejecutar las viviendas.

Provincia y Municipio avanzan con 100 viviendas

La operatoria fue presentada durante una actividad encabezada por el gobernador Claudio Poggi y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, desarrollada en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).

El convenio fue rubricado por Frontera; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini; y el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres.

Según se informó, las 100 viviendas corresponden a una primera etapa, ya que está previsto avanzar posteriormente con nuevas construcciones bajo esta misma modalidad.

Durante la actividad también se realizó la entrega de escrituras y documentación correspondiente a los programas “Escriturá tu Casa” y “Protegé tu Casa”.

Cómo funcionará la autoconstrucción asistida

La modalidad está dirigida a familias inscriptas en “Tenemos Futuro” que fueron seleccionadas mediante sorteo y que, al momento de registrarse, declararon disponer de un terreno propio donde levantar la vivienda.

En estos casos, el Gobierno provincial proporciona la totalidad de los materiales de construcción y articula con los municipios la disponibilidad de trabajadores para acelerar la ejecución de las obras.

El esquema también contempla acompañamiento y supervisión durante el proceso constructivo, mientras que las familias beneficiarias accederán a una cuota inferior a la prevista para otras modalidades habitacionales.

Poggi explicó que el sistema busca adaptarse a distintas realidades familiares, especialmente en aquellos casos en los que los beneficiarios no disponen del tiempo o de las condiciones necesarias para afrontar personalmente la construcción de la vivienda.

Entre esas situaciones mencionó a madres solas con hijos y a familias cuyos integrantes trabajan durante gran parte del día.

“La vivienda ha vuelto a San Luis”

Durante su intervención, el Gobernador ratificó que la política habitacional continuará siendo uno de los ejes de su administración.

“Yo soy un fanático de la vivienda, de facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden”, expresó Poggi.

El mandatario provincial señaló que en San Luis existen miles de familias que actualmente alquilan, viven con padres u otros familiares, comparten espacios reducidos o atraviesan situaciones de hacinamiento.

En ese contexto recordó la puesta en marcha del plan “Tenemos Futuro”, cuya inscripción comenzó a mediados de 2025.

La intención del Ejecutivo provincial es sostener la construcción de viviendas durante los próximos años hasta alcanzar progresivamente a las familias inscriptas que cumplan con las condiciones establecidas.

Entre los principales requisitos se encuentran acreditar 10 años de residencia en la provincia y no poseer una vivienda u otro inmueble.

Con la autoconstrucción asistida, el Gobierno busca además reducir los tiempos de ejecución para que las familias puedan acceder más rápidamente a sus hogares.

“La vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”, afirmó Poggi al cerrar su intervención.