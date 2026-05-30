Villa Mercedes: 114 familias recibieron la preadjudicación y tendrán su casa el 19 de diciembre

Las familias beneficiarias recibieron los certificados de preadjudicación que acreditan el cumplimiento de todos los requisitos. Las viviendas pertenecen al programa habitacional “Tenemos Futuro” y están ubicadas en los sectores este y noroeste de Villa Mercedes.

Villa Mercedes vivió una jornada marcada por la emoción y la expectativa de cientos de vecinos que avanzan hacia el sueño de la casa propia. El gobernador Claudio Poggi encabezó la entrega de 114 certificados de preadjudicación correspondientes a dos nuevos complejos habitacionales y confirmó que las viviendas serán entregadas el próximo 19 de diciembre.

“El 19 de diciembre cada uno de ustedes recibirá la llave de la casa y se van a poder mudar ese mismo día”, anunció el mandatario ante las familias beneficiarias, que ya conocieron la ubicación exacta de sus futuros hogares.

Las viviendas forman parte del programa habitacional ‘Tenemos Futuro’ y están distribuidas en dos urbanizaciones de la ciudad. Una de ellas cuenta con 42 viviendas y está ubicada sobre las calles La Rioja y Pedro B. Díaz, mientras que el segundo complejo posee 72 unidades habitacionales emplazadas en la zona de Intendente Almada y San Lorenzo.

Certificados que garantizan la adjudicación

Durante los actos, las familias recibieron el certificado de preadjudicación, un documento que acredita que cumplieron con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Poggi destacó que los beneficiarios no solo resultaron sorteados, sino que además acreditaron los requisitos exigidos, entre ellos los 10 años de residencia del grupo familiar en la provincia, la inexistencia de otra propiedad a su nombre y la presentación de toda la documentación requerida por la Secretaría de Política Habitacional.

El Gobernador también recordó que existen casos de personas sorteadas que no lograron cumplir con las condiciones exigidas y adelantó que el próximo 5 de junio se realizará un nuevo sorteo para viviendas en Villa Mercedes.

“Esto significa que la vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”, afirmó.

Cómo serán las nuevas viviendas

La directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, explicó que las unidades habitacionales poseen una superficie de 57 metros cuadrados y están compuestas por un espacio integrado de living, comedor y estar, además de dos dormitorios y un baño completo.

La funcionaria destacó además que las construcciones fueron diseñadas con posibilidades de ampliación futura, permitiendo a las familias adaptar la vivienda a sus necesidades.

Un paso más cerca de la casa propia

Por su parte, el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, remarcó que el certificado de preadjudicación brinda tranquilidad y seguridad jurídica a cada beneficiario.

“La resolución les dice que son aptos para recibir la vivienda”, explicó el funcionario, quien además señaló que el personal de la Secretaría informará a cada familia la manzana y la vivienda asignada.

La actividad se desarrolló en el marco de la visita número 124 del gobernador a Villa Mercedes desde el inicio de su gestión y reafirma la política habitacional impulsada por el Gobierno provincial.

Mientras las obras ingresan en su etapa final, los futuros propietarios ya comienzan a imaginar la vida cotidiana en sus nuevos hogares. Lo que hoy son construcciones en marcha, en pocos meses se transformará en el escenario de nuevas historias familiares, con la concreción de uno de los objetivos más esperados: el acceso a la vivienda propia.