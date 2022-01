Villa Mercedes: 35 vecinos fueron sancionados por derrochar agua durante la ola de calor

En medio de la semana con mayores picos de temperatura de los últimos años, los móviles del área de Control Urbano de la Municipalidad, acompañados por personal de Obras Sanitarias Mercedes (OSM), salieron a recorrer la ciudad para corroborar que los vecinos hicieran un uso racional del agua. Luego de varios días, sancionaron a unas 35 personas que realizaban grandes derroches de un recurso que por momentos comenzó a parecer escaso.

La ola de calor incrementó al máximo el consumo, lo que impactó en la presión que recibían las canillas de varios barrios. Además, las continuas bajas de tensión y los cortes energéticos que hubo en los últimos días dañaron parte de la infraestructura del sistema de provisión.

Los operativos apuntaron, fundamentalmente, a que quienes tenían buen caudal no lo desperdiciaran, para que la red no sufriera y no terminara afectando a los vecinos que están más alejados de los acueductos y las plantas potabilizadoras.

El jefe del programa municipal, Elvio Sepúlveda, contó que verificaron diferentes irregularidades en el uso del servicio. “Nos encontramos con personas que regaban las veredas o que hacían desagotes de piletas y las volvían a llenar”, repasó. En esos casos, sostuvo, en primer lugar les realizaron una advertencia y les pidieron que corrijan esos hábitos. Pero cuando se trataba de grandes volúmenes y de reincidencia en el comportamiento, les labraron actas de sanción.

“Había algunas casas en las que los tanques no tenían el flotante en funcionamiento y quedaban volcando agua durante todo el día”, ejemplificó.

Además, señaló que pudieron constatar algunas de las irregularidades gracias a denuncias que llegaron al Sistema Único de Reclamos de la Comuna, al que se puede acceder a través del número 147 del teléfono.

F: ED