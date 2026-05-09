Villa Mercedes: Alfonsina dejó el respirador y emociona con una nueva etapa en su recuperación

Alfonsina Silvera Ruiz, la niña de Villa Mercedes que enfrenta una dura lucha contra la parálisis cerebral y una Encefalopatía Crónica No Evolutiva, logró un avance que llenó de emoción y esperanza a su familia y a toda la comunidad: dejó de utilizar el respirador y comenzó a respirar por sus propios medios.

La noticia fue compartida por sus seres queridos a través de las redes sociales de la campaña solidaria “Todos por Alfon”, donde expresaron la profunda emoción por este paso fundamental en el tratamiento que la pequeña viene atravesando desde hace meses.

“Hoy, Alfon nos ha dado la lección más grande de todas: después de mucho tiempo, ha dejado atrás el respirador”, manifestaron en el mensaje difundido públicamente.

La familia destacó que el logro representa mucho más que un avance médico. “Ese aire que hoy entra a sus pulmones por cuenta propia es mucho más que oxígeno; es el sonido de una batalla que está ganando, es la música de la libertad”, señalaron.

Un nuevo viaje a México para continuar el tratamiento

En paralelo con esta alentadora evolución, confirmaron que Alfonsina deberá regresar a México para realizar un segundo tratamiento con Cytotron, una terapia avanzada que actualmente no se encuentra disponible en la Argentina.

Según explicaron, el objetivo es continuar fortaleciendo su recuperación y mejorar su calidad de vida.

“Su segundo tratamiento nos espera, y con él, la esperanza de verla seguir avanzando, de verla conquistar cada vez más espacios que la enfermedad intentó quitarle”, expresaron desde el entorno familiar.

Piden apoyo solidario para costear el viaje

Ante los elevados costos que implica el traslado y la continuidad del tratamiento, la campaña solidaria volvió a convocar a la comunidad para colaborar y acompañar a la familia en esta nueva etapa.

“No pedimos imposibles, pedimos corazones dispuestos a sumarse a este sueño”, remarcaron.

La iniciativa “Todos por Alfon” tuvo un fuerte acompañamiento en Villa Mercedes, donde se realizaron peñas, eventos culturales y campañas solidarias para reunir fondos y visibilizar la historia de la niña.

Quienes deseen ayudar pueden:

Seguir la página de la Fundación @fundacionm8

Acompañar el día a día de Alfon en @todosporalfon.2025

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Una lucha que conmueve a toda la comunidad

Alfonsina nació con severas complicaciones de salud, entre ellas un paro cardiorrespiratorio y convulsiones. Desde entonces, su familia mantiene una lucha constante para brindarle tratamientos y herramientas que le permitan avanzar en su desarrollo y bienestar.

Hoy, el hecho de haber dejado el respirador representa un paso profundamente significativo en ese camino y vuelve a movilizar a toda una comunidad que acompaña su recuperación.

Créditos: ED