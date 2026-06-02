Villa Mercedes alienta a Leo Balerdi: convocan a grabar “La Hinchada del Choco” rumbo al Mundial

Vecinos, familias, amigos y fanáticos del fútbol podrán participar de un video especial para enviar su apoyo a Leonardo Balerdi y a la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.

La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse en Villa Mercedes y este martes 2 de junio los vecinos tendrán una oportunidad especial para demostrar su apoyo a uno de los máximos referentes deportivos de la ciudad: Leonardo “Leo” Balerdi.

La Municipalidad de Villa Mercedes convocó a la comunidad a participar de la grabación de “La Hinchada del Choco”, una producción audiovisual que buscará reflejar el orgullo y el acompañamiento de toda la ciudad hacia el defensor villamercedino, quien integrará la delegación de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo.

La actividad se realizará este martes 2 de junio, a las 16:00 horas, en la Casa de los Artistas, ubicada sobre la tradicional Calle Angosta, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Desde la organización informaron que la participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. El objetivo es reunir a la mayor cantidad posible de personas para generar un mensaje colectivo de aliento que represente a toda la comunidad.

Invitan a asistir con camisetas, banderas e instrumentos

Los organizadores alentaron a los participantes a concurrir con camisetas de la Selección Argentina, banderas, gorros, bombos, cornetas y cualquier elemento celeste y blanco que contribuya a crear un clima festivo y mundialista.

Además, las mascotas también podrán formar parte de la iniciativa luciendo accesorios con los colores argentinos.

“No hay cupos ni inscripción previa. Mientras más seamos, más lindo va a quedar el video”, señalaron desde la organización.

El orgullo de toda una ciudad

La convocatoria busca poner de manifiesto el orgullo que siente Villa Mercedes por contar con uno de sus hijos entre los futbolistas que representarán al país en la máxima competencia del fútbol mundial.

La iniciativa pretende que el mensaje de apoyo llegue directamente a Leo Balerdi, quien se convirtió en el primer futbolista villamercedino en integrar una convocatoria mundialista con la camiseta argentina, un hecho histórico para el deporte local.

Con banderas, cánticos y mucha emoción, la ciudad buscará demostrar que acompañará a su representante en cada paso de esta nueva ilusión mundialista.