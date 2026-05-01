Villa Mercedes: allanamiento por reporte internacional de abuso sexual infantil, secuestran dispositivos y demoran a un hombre

Este jueves 30 de abril, efectivos de la Unidad de Investigación de Ciberdelitos, dependiente de la Dirección General de Inteligencia (DG-2), realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Sargento Baigorria, en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento se desarrolló a partir de un reporte del sistema internacional NCMEC Red 24/7, una red que centraliza denuncias sobre explotación sexual infantil a nivel global. La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción Penal con competencia en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con intervención del área de Delitos Complejos del Poder Judicial.

Según informaron fuentes oficiales, el Juzgado de Garantía N° 3 ordenó el allanamiento con el objetivo de secuestrar dispositivos informáticos y tecnológicos que pudieran estar vinculados a una cuenta de correo electrónico señalada en el reporte internacional.

Durante el operativo, los investigadores constataron que dicha cuenta se encontraba asociada a uno de los dispositivos hallados en el domicilio, lo que refuerza la línea investigativa en curso.

Como resultado del procedimiento, se incautaron computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, teléfonos celulares, pendrives, discos rígidos internos y externos, una cámara de video digital y una consola de videojuegos. Todos estos elementos serán sometidos a pericias especializadas para determinar su contenido y posible relación con los hechos investigados.

En el marco del allanamiento, un individuo fue demorado y trasladado a una dependencia policial de Villa Mercedes, quedando a disposición de la Justicia provincial mientras avanza la investigación.