Villa Mercedes: allanaron dos puntos de venta de drogas y detuvieron a un hombre de 28 años

La Policía de San Luis realizó este jueves 17 de septiembre dos allanamientos en Villa Mercedes, en el marco de la Misión Sarmiento y de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, fueron desarticulados dos presuntos centros de venta y distribución de drogas y quedó detenido un hombre de 28 años.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) y se desarrollaron en dos domicilios ubicados en los barrios Virgen de Pompeya y Tres Esquinas de Villa Mercedes.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir del dictamen de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, en el marco de las tareas investigativas que se venían desarrollando.

Cocaína valuada en $750.000

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 69 envoltorios de cocaína, cantidad con la que se podrían elaborar 124 dosis, según la información policial.

La sustancia fue valuada en aproximadamente $750.000. Además, se incautaron teléfonos celulares y $77.300 en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

A partir de los elementos probatorios reunidos durante la instrucción del sumario y de lo secuestrado en los procedimientos, la Fiscalía Federal de Villa Mercedes dispuso la detención de un hombre de 28 años, acusado de una presunta infracción a la Ley 23.737.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

Participación de distintas áreas policiales

Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico, la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), Policía Científica y la Oficina de Antecedentes Personales de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2.

Los resultados se enmarcan en las acciones de la Misión Sarmiento, dispositivo que contempla tareas de investigación y procedimientos contra la comercialización y distribución de estupefacientes en la provincia.