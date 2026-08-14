Villa Mercedes: allanaron una vivienda por el hurto de un celular y detuvieron a un joven

Un joven de 22 años fue detenido y quedó vinculado a una causa por hurto luego de un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría Seccional 29° en el barrio La Ribera, de Villa Mercedes. Durante el procedimiento recuperaron el teléfono celular denunciado por una joven de 20 años.

El robo ocurrió durante un encuentro pactado por WhatsApp

El hecho ocurrió el miércoles 12 de agosto, cuando una joven de 20 años denunció el hurto de un teléfono celular Samsung A33 que había publicado para la venta a través de un grupo de WhatsApp.

Según consta en la denuncia, la damnificada se reunió con un supuesto interesado en inmediaciones del barrio La Ribera. Durante el encuentro, el hombre le pidió el dispositivo para probarlo y, posteriormente, ingresó por el costado de una vivienda y escapó con el teléfono.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Seccional 29° iniciaron una investigación para determinar la identidad del presunto autor.

Los policías realizaron tareas de campo, reconstrucción del hecho, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad. Con esa información lograron establecer características físicas y la vestimenta del sospechoso, además de identificar el domicilio al que habría ingresado.

La Justicia ordenó el allanamiento

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia provincial autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, donde reside un joven de 22 años.

El procedimiento se concretó este jueves 13 de agosto. Durante la requisa, los efectivos secuestraron el teléfono celular Samsung A33 denunciado como sustraído y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El joven de 22 años fue demorado durante el operativo y posteriormente, por disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, quedó detenido y vinculado a la causa caratulada “Averiguación hurto”.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del detenido.