Villa Mercedes: alumnos de la escuela Juan W. Gez denuncian que no les permiten usar joggings pese a las bajas temperaturas

Alumnos de la Escuela Técnica “Juan W. Gez” N° 20 de Villa Mercedes manifestaron su malestar ante la imposibilidad de asistir con ropa más abrigada en medio de las bajas temperaturas. Denuncian falta de calefacción en algunas aulas y advertencias de sanciones por no respetar el uniforme.

Estudiantes de la institución educativa hicieron llegar su reclamo a este medio, señalando que no se les permite ingresar con pantalones tipo jogging, a pesar de las condiciones climáticas adversas que se registran en la ciudad.

Según indicaron, el personal del establecimiento insiste diariamente en el cumplimiento estricto del uniforme, sin contemplar alternativas frente al descenso de la temperatura.

El planteo es especialmente fuerte entre las alumnas, quienes aseguran que asistir con pollera y medias no resulta suficiente para afrontar el frío.

En ese sentido, remarcaron que incluso utilizando cancanes continúan expuestas a las bajas temperaturas durante la jornada escolar.

Otro de los puntos que agrava la situación es el funcionamiento irregular de la calefacción en algunas aulas.

De acuerdo a lo expresado por los estudiantes, hay espacios donde los sistemas de calefacción no funcionan correctamente, lo que incrementa la incomodidad durante las horas de clase.

Además, los alumnos denunciaron que desde la institución se les advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplir con la vestimenta establecida.

Esta situación generó malestar y abrió el debate entre la comunidad educativa sobre la necesidad de flexibilizar las normas ante condiciones climáticas extremas.