Villa Mercedes aprueba “Emergencia” en medio de desafíos Climáticos, de Transporte, Económicos y Financieros

En la más reciente sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Villa Mercedes, llevada a cabo este jueves bajo la presidencia de la Viceintendenta Silvina Galetto, se aprobó de manera unánime una medida trascendental: la declaración del estado de emergencia económica, financiera, administrativa, tributaria y climática para la municipalidad. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo municipal, establece un plazo inicial de doce meses, prorrogable por igual término mediante Decreto Municipal.

A pesar de la unidad en la aprobación, tres concejales vinculados al sector político de la ex diputada, actualmente bajo investigación del Gobierno provincial por sus acciones en el Molino Fénix, optaron por no asistir a la sesión. Virginia Lucero, hermana de Anabela; Roberto Monez Ruiz, hermano del ex vicegobernador; y Marianela Oviedo, militante de Lucero, decidieron ausentarse en una clara postura frente a estos temas de emergencia.

La relevancia de las medidas propuestas por el ejecutivo municipal para enfrentar la crisis llevó al Honorable Concejo Deliberante a aprobarlas por unanimidad, a pesar de la ausencia de estos concejales. Según una fuente municipal, una de las motivaciones clave detrás de la ordenanza es la “necesidad de agilizar el sistema administrativo para minimizar los tiempos de contrataciones en momentos de gran inflación”.

En relación al transporte, la fuente aclaró que la medida no implica el corte del boleto gratuito, pero sí otorga al intendente la facultad de suspenderlo si llegara a volverse insostenible. Esto se presenta como una respuesta a la incertidumbre generada por las restricciones nacionales y la inestabilidad económica, brindando flexibilidad al Ejecutivo para adaptarse a un contexto cambiante.

La aprobación de la emergencia en Villa Mercedes refleja la preocupación del municipio por afrontar los desafíos climáticos, de transporte, económicos y financieros, y destaca la necesidad de decisiones rápidas y flexibles en tiempos de incertidumbre.