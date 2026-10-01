Villa Mercedes: Autoridades supervisaron el avance de la pavimentación en la zona norte

El Gobernador de San Luis supervisó en Villa Mercedes el avance de una obra de pavimentación que se ejecuta en la zona norte de la ciudad, en el marco del acuerdo “Construyendo con tu Pueblo”, en su segunda etapa.

Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera recorrieron la calle Balcarce, entre la Ruta Nacional N°7 y San Francisco de Asís, donde se desarrolla la intervención en el barrio Belgrano Norte.

El secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, Eduardo Moyana, informó que la obra tiene un 80% de avance. La intervención es financiada en partes iguales por la Provincia y el municipio.

La Municipalidad renovó el contrato y proyecta alcanzar las 180 cuadras pavimentadas. Actualmente, restan algunos trabajos, entre ellos el rellenado de cordones, mientras ya se planifica una nueva etapa que abarcará entre 60 y 70 cuadras.

Obras complementarias de iluminación y servicios

El proyecto también contempla mejoras en servicios e iluminación. Esta semana comenzará la excavación de bases para un nuevo tendido de 100 metros con iluminación LED.

Además, una cuadrilla realiza el recambio de artefactos lumínicos sobre la calle San Francisco de Asís, entre Los Álamos y 25 de Mayo.

Moyana señaló que ya se completó el tendido de redes de 100 metros y que se prevé avanzar con las seis cuadras restantes antes de la pavimentación.

“Estas acciones reafirman el objetivo de la gestión de acompañar las obras viales con mejoras integrales en servicios esenciales como cloacas, agua y alumbrado público, con el fin de elevar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó el funcionario.

Los anuncios para la zona norte

Frontera sostuvo que la obra de pavimento “es fundamental” y destacó su impacto en la calidad de vida y la seguridad vial. También mencionó la construcción de viviendas en el predio de Familia Unida y el avance del Hospital “René Favaloro”.

El intendente agregó que se proyecta transformar el ex rincón San Francisco en un espacio deportivo, cultural y recreativo para los niños y jóvenes del barrio.

También anticipó que el 8 de octubre se inaugurará la iluminación completa del barrio Viva San Luis junto con el SUM del sector. Para diciembre está prevista la inauguración de viviendas destinadas a familias de la zona y del Polideportivo del Lago.

“Está todo planificado, escuchando a los vecinos, a la Policía para que pueda patrullar, pensando en el corredor sanitario, en las escuelas y la actividad económica. Todo esto se hace con total responsabilidad y con criterio”, expresó Frontera.

El plan de pavimentación

Poggi destacó que el acuerdo “Construyendo con tu Pueblo” permite a los municipios realizar obras de infraestructura que ellos mismos eligen.

“En los próximos días vamos a firmar otro para cerrar el año, y anticiparnos ya para que el 1º de enero esté firmado todo para llevar adelante este ambicioso plan de Villa Mercedes que es la pavimentación de 180 cuadras”, afirmó el gobernador.

El mandatario también remarcó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio, y sostuvo que la cercanía permite escuchar a los vecinos y planificar los próximos pasos.