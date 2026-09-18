Villa Mercedes avanza con la repavimentación de 62 cuadras y proyecta sumar nueve barrios

El plan contempla una inversión superior a los $2.400 millones, financiada conjuntamente por la Provincia y el Municipio. Las autoridades anticiparon que renovarán el convenio “Construyendo con Tu Pueblo” para extender las intervenciones durante 2027.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, supervisaron este jueves el avance de las obras de repavimentación que se ejecutan sobre la calle Intendente Leyes, entre Paunero y Güemes, en el barrio Colón.

Los trabajos forman parte de la segunda etapa del programa provincial “Construyendo con Tu Pueblo”, desarrollado mediante un acuerdo entre el Gobierno de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes para impulsar obras públicas consideradas prioritarias en distintos sectores de la ciudad.

Una inversión superior a los $2.400 millones

El intendente explicó que el plan en ejecución contempla una inversión superior a los $2.400 millones para la repavimentación y renovación integral de 62 cuadras.

Las tareas se desarrollan en varios frentes simultáneos, con prioridad en aquellos sectores donde el estado de las calles afecta la circulación, el acceso a los servicios y la seguridad de los vecinos.

Frontera señaló que el barrio Colón y sus alrededores presentan condiciones topográficas particulares. La velocidad del escurrimiento del agua y las características limo-arenosas del suelo provocan erosiones, cortes y acumulaciones de agua en las calles.

Según explicó, la pavimentación permitirá mejorar el tránsito vehicular y peatonal, además de optimizar el funcionamiento del sistema de desagües.

“Más allá de descomprimir una arteria principal, que también funciona como un punto de acceso a la ciudad para quienes ingresan por la ruta 2B, cumple una función de desagüe pluvial. Antes, todo lo que arrastraba el agua terminaba en los desagües y generaba un colapso en las cloacas”, indicó el jefe comunal.

Las obras en el barrio Colón alcanzaron un 80%

El secretario municipal de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, Eduardo Moyana, informó que las intervenciones en el barrio Colón abarcan seis cuadras, incluida la calle Sucre, y se encuentran en su tramo final.

“Tenemos aproximadamente un 80% de avance. En algunos sectores nos demoramos un poco porque también estamos realizando obras en las redes de cloacas y agua”, detalló el funcionario.

Moyana recordó que la pavimentación constituye un reclamo histórico del sector, donde se formaban charcos de manera permanente. Hasta el comienzo de estas obras, el Municipio debía destinar recursos al mantenimiento periódico de las calles de tierra.

La intención, sostuvo, es reemplazar esas intervenciones provisorias por una solución definitiva mediante la colocación de asfalto.

El testimonio de los vecinos

Ricardo Romero, vecino del sector desde hace varios años, aseguró que antes del inicio de las obras la calle era prácticamente intransitable.

“Hay que estar agradecidos con las autoridades. Esto parecía algo que no se iba a hacer nunca y era imposible andar”, expresó.

El vecino consideró que la pavimentación mejorará la calidad de vida de las familias y también incrementará el valor urbano de una zona en la que numerosos habitantes construyeron sus viviendas.

Cómo se financia “Construyendo con Tu Pueblo”

El programa “Construyendo con Tu Pueblo” establece la creación de un fondo común integrado por aportes equivalentes del Gobierno provincial y cada municipalidad.

Los recursos se destinan directamente a obras públicas definidas por los gobiernos locales, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. Una vez finalizados los proyectos acordados, la Provincia y los municipios pueden renovar el convenio para poner en marcha nuevas intervenciones.

En el caso de Villa Mercedes, Frontera anticipó que durante las próximas semanas se avanzará con la renovación del acuerdo para garantizar la continuidad de la obra pública durante 2027.

“Este programa es sinónimo de fuente de trabajo, seguridad, salud y servicios”, afirmó el intendente.

El plan incorporará nueve barrios

El nuevo convenio permitirá sumar nueve barrios al programa integral de repavimentación y completar las intervenciones proyectadas para la zona oeste de Villa Mercedes.

Frontera destacó que contar con calles pavimentadas no solamente mejora la circulación cotidiana, sino que facilita el ingreso de patrulleros, ambulancias y unidades del transporte público.

“El pavimento permite andar con tranquilidad, pero también habilita las patrullas, la llegada del transporte público y la conformación de un corredor sanitario para quienes deban atenderse en el hospital”, sostuvo.

Poggi destacó el trabajo conjunto

Durante la recorrida, Claudio Poggi consideró que este tipo de intervenciones representa “un antes y un después” para la calidad de vida de los vecinos.

El Gobernador también destacó las acciones realizadas conjuntamente con el Municipio, entre ellas la entrega de bicicletas del Plan TuBi a más de 600 estudiantes y la colaboración provincial para finalizar el campus de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

“Cuando hay buena fe de las dos partes y se trabaja para el bien común, el principal beneficiado es el vecino”, expresó Poggi.

Finalmente, el mandatario provincial pidió valorar el vínculo institucional construido entre la Provincia y el Municipio para avanzar en iniciativas vinculadas con la educación, la vivienda, la infraestructura urbana y los servicios públicos.