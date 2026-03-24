Villa Mercedes: avanza la construcción de 295 viviendas del plan “Tenemos Futuro” y ya hay 42 en ejecución

La política habitacional del Gobierno de San Luis avanza en Villa Mercedes, donde las primeras unidades del programa “Tenemos Futuro” comienzan a tomar forma. En total, 295 familias accederán a su vivienda propia en el marco de este plan provincial.

De acuerdo a la dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, actualmente hay 42 viviendas en ejecución, distribuidas en tres manzanas de 14 unidades cada una. La obra presenta un avance sostenido en sus distintas etapas.

En términos generales, ya se completaron las 42 fundaciones, mientras que se avanza con el levantamiento de mampostería en todo el predio.

Los mayores progresos se observan en aquellas viviendas que ya cuentan con losas ejecutadas, donde además se incorporaron instalaciones eléctricas —incluyendo cajas, cañerías, ventilaciones y pases para señales débiles— y se iniciaron las cañerías de agua.

En paralelo, otros sectores presentan distintos niveles de ejecución: hay unidades en etapa de mampostería, viviendas listas para iniciar losas y casos específicos, como las viviendas adaptadas, que se construyen según una planificación particular.

Además, se ejecutan los nexos de infraestructura para el total de las 295 viviendas. En ese sentido, se realizaron tareas de limpieza del terreno en el sector destinado a la cisterna y tanque elevado, junto con trabajos de perforación.

Cabe recordar que en Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi entregó el año pasado las llaves de sus hogares a 400 familias, en el marco de la finalización de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’.

La construcción de viviendas por parte de la Provincia se extiende a toda la geografía sanluiseña y genera un impacto significativo en la economía, el comercio y el desarrollo urbano de cada comunidad.