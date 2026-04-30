Villa Mercedes: avanza la construcción del hospital “Dr. René Favaloro” con una inversión de $3 mil millones

La ciudad de Villa Mercedes avanza en la consolidación de su sistema sanitario con la construcción de un nuevo hospital de referencia. Este jueves, el gobernador Claudio Poggi recorrió la obra junto al intendente Maximiliano Frontera y la ministra de Salud, Teresa Nigra, en el marco de una agenda centrada en proyectos de infraestructura pública.

El futuro hospital, que llevará el nombre “Dr. René Favaloro”, se construye sobre calle Hilario Cuadros, en cercanías de la avenida 25 de Mayo y detrás de la Terminal de Ómnibus. El establecimiento reemplazará al actual Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), cuya capacidad quedó limitada frente al crecimiento de la demanda en la zona.

Según detalló la inspectora de obra, María Ana De los Santos, el edificio contará con una superficie de 1.381,5 metros cuadrados cubiertos y 346,5 semicubiertos, distribuidos en cuatro bloques funcionales destinados a atención médica, diagnóstico y servicios generales. El plazo de ejecución previsto es de 450 días, con una inversión total de $3 mil millones.

En términos constructivos, se trata de una edificación tradicional con cerramientos de ladrillo cerámico, tabiquería interior de Durlock y cubierta de losa, además de carpintería de aluminio. Actualmente, los trabajos avanzan en la etapa de elevación de estructuras tras haber finalizado las fundaciones.

El nuevo hospital incorporará sectores de ingreso y administración, un área de urgencias con shock room, sala de rayos, espacios de recuperación y consultorios generales y especializados. Además, contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) y servicios complementarios.

En paralelo, se ejecutan obras asociadas como la mampostería, columnas, vigas y contrapisos del SUM, que ya registran avances significativos. El proyecto también contempla amplios espacios verdes y un diseño con criterios de sustentabilidad, adaptado a las condiciones del terreno.

Como parte del plan integral, el edificio actual del CAPS será refuncionalizado para albergar el Centro de Prevención y Atención de las Adicciones (CPAA), fortaleciendo así la red de atención en salud mental y consumos problemáticos.

Tras la presentación técnica, las autoridades realizaron una recorrida por el predio, evaluando el progreso de una obra clave que posicionará a Villa Mercedes con un nuevo hospital de referencia en su sistema sanitario.