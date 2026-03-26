Villa Mercedes: avanza la construcción del polideportivo “El Lago” en la Costanera del Río V

La ciudad de Villa Mercedes continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva con el avance del polideportivo “El Lago”, un proyecto estratégico ubicado en la Costanera del Río V que apunta a ampliar los espacios públicos para la práctica de actividades físicas y recreativas.

🏗️ Villa Mercedes sigue creciendo: avanza la construcción del polideportivo “El Lago” en la Costanera del Río V 💪🌿 Un nuevo espacio para el deporte, la recreación y el encuentro de toda la comunidad 🙌 📍 Más infraestructura, más oportunidades y una ciudad que apuesta al desarrollo #VillaMercedes #SanLuis #ObrasPúblicas #Deporte #Costanera #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Luis, forma parte de un plan integral de obras que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar a Villa Mercedes como un polo deportivo y turístico en la región.

El nuevo polideportivo se desarrolla en un punto clave de la ciudad, sobre la Costanera del Río V, un sector que en los últimos años ha sido objeto de distintas intervenciones para su puesta en valor. Este espacio es frecuentado diariamente por familias, deportistas y turistas, lo que refuerza la importancia de sumar infraestructura moderna.

Según se informó oficialmente, la obra contempla la construcción de canchas, sectores recreativos y áreas destinadas a distintas disciplinas deportivas. Además, se proyecta que el predio cuente con instalaciones adecuadas para eventos y actividades comunitarias.

El avance del polideportivo “El Lago” se enmarca en una política provincial que promueve el acceso al deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo. En ese sentido, las autoridades destacan que este tipo de obras no solo fomenta hábitos saludables, sino que también genera nuevos espacios de encuentro para la comunidad.

La intervención en la zona de la costanera se suma a otras obras realizadas en el área, consolidando un corredor urbano que combina naturaleza, deporte y esparcimiento, con impacto directo en la dinámica social y económica de la ciudad.