Villa Mercedes: avanzan las primeras cuadras de la renovación de la red cloacal con una inversión de $2.050 millones

El gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera recorrieron este jueves los avances de la obra de renovación de la red cloacal de Villa Mercedes, una intervención que prevé reemplazar aproximadamente 1.800 metros de cañerías con más de 80 años de antigüedad.

Los trabajos son ejecutados por la Municipalidad de Villa Mercedes, a través de Obras Sanitarias Mercedes (OMS), y forman parte de un Plan de Mejoras y Saneamiento que demanda una inversión superior a los $2.050 millones.

La renovación cloacal abarcará 18 cuadras

El proyecto contempla intervenir un total de 18 cuadras. La primera etapa sobre calle Miguel B. Pastor, entre Bélgica y Brasil, ya fue completada.

El coordinador técnico de Redes, Guillermo Girardi, explicó que en ese sector se logró reemplazar la cañería principal y poner en funcionamiento una nueva colectora subsidiaria.

“Se pudo trabajar muy bien y se llegaron a los objetivos de poder recambiar la cañería, que quede funcionando bien y agregar la colectora subsidiaria”, señaló.

Actualmente, las cuadrillas avanzan sobre la segunda cuadra, ubicada en Miguel B. Pastor, entre Italia y Suipacha, donde se realizó la recorrida encabezada por las autoridades provinciales y municipales.

Según explicó Girardi, resta colocar los últimos caños y realizar el empalme correspondiente. Una vez terminada esa tarea, está previsto que durante la próxima semana los trabajos continúen sobre una nueva cuadra.

El objetivo central es solucionar los inconvenientes provocados por los efluentes cloacales, una problemática histórica que afecta a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Cañerías instaladas a hasta cinco metros de profundidad

La intervención presenta además una importante complejidad técnica. Las nuevas cañerías son colocadas a una profundidad de entre cuatro y cinco metros, por lo que los trabajadores utilizan sistemas de entibado para garantizar la seguridad durante las excavaciones.

La obra incorpora cañerías de PVC, mientras que la red subsidiaria utiliza conductos de 160 milímetros de diámetro para las conexiones.

El proyecto se desarrolla en tres etapas, una de las cuales ya fue finalizada.

Frontera: “Un 30% de la ciudad va a descomprimir este cuello de botella”

Durante la recorrida, Maximiliano Frontera recordó que la necesidad de renovar estas redes surgió durante su primera gestión al frente del municipio, cuando el equipo de Obras Sanitarias Mercedes advirtió sobre el deterioro de cañerías con más de ocho décadas de funcionamiento.

El intendente explicó que posteriormente presentó el proyecto al gobernador Claudio Poggi y que, para concretar el financiamiento, el municipio solicitó al Gobierno provincial un adelanto de coparticipación.

“Cuando lo finalicemos, más o menos un 30% de la ciudad va a descomprimir este cuello de botella que se había formado acá”, afirmó Frontera.

El jefe comunal destacó además la articulación entre Provincia y Municipio para ejecutar una obra que, aunque permanece mayormente bajo tierra, tendrá impacto directo sobre la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los vecinos.

Poggi calificó la obra como “un antes y un después”

Por su parte, Claudio Poggi sostuvo que la renovación del sistema cloacal representa “un antes y un después” para el sector y vinculó el mantenimiento de la infraestructura sanitaria con la salud pública.

“Un buen sistema de efluentes, de tratamiento y de todo lo que tiene que ver con el saneamiento, no son cosas que se ven; recién se ven cuando saltan, rebalsan y cuando se siente el olor”, expresó.

El Gobernador señaló que resulta necesario reparar las redes antiguas, modernizar la infraestructura existente y extender los servicios hacia los sectores que todavía no cuentan con cobertura adecuada.

También destacó la coordinación con los gobiernos municipales para desarrollar obra pública y aseguró que la Provincia busca ejecutar proyectos mediante una administración ordenada de los recursos.

Poggi remarcó además que su gestión mantiene una política de trabajo conjunto con los intendentes independientemente de su pertenencia política, con el objetivo de coordinar recursos y acelerar soluciones para las comunidades.

Finalmente, felicitó a los trabajadores de Obras Sanitarias Mercedes y destacó que la magnitud y complejidad de la intervención también representa una oportunidad de capacitación y especialización profesional para las cuadrillas.

Los vecinos destacaron el impacto de la obra

Rodolfo Moleker, vecino del barrio Güemes, aseguró que el recambio de la red cloacal era una intervención esperada desde hacía tiempo por quienes viven en el sector.

El vecino sostuvo que se trata de una infraestructura cuya verdadera dimensión muchas veces pasa inadvertida, pero que tendrá efectos a largo plazo.

También destacó el contacto permanente entre los responsables de la obra y los residentes durante la ejecución de los trabajos, especialmente para reducir los inconvenientes derivados de las excavaciones y garantizar la continuidad de los servicios.

La actividad concluyó con una recorrida por el frente de obra, donde Poggi, Frontera, funcionarios y trabajadores analizaron las características de las próximas etapas del proyecto de saneamiento.

La renovación forma parte de las intervenciones destinadas a modernizar una infraestructura cloacal con más de 80 años de antigüedad y reducir los problemas de desbordes y efluentes en distintos sectores de Villa Mercedes.