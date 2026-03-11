Villa Mercedes: avanzará la pavimentación de calle La Fortuna con un corredor deportivo y recreativo

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, confirmó el avance del proyecto de pavimentación de la calle La Fortuna, una obra que abarcará 1.200 metros en el tramo comprendido entre Ardiles y Newbery.

El anuncio se realizó durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en el marco del plan de obras públicas previsto para este año en la ciudad.

Un corredor deportivo y recreativo para el barrio

La intervención no se limitará al asfaltado de la traza. Según se informó, el proyecto contempla la creación de un corredor deportivo y recreativo a lo largo de la calle, con el objetivo de generar un nuevo espacio de encuentro para vecinos y promover actividades al aire libre.

De esta manera, la obra combinará mejoras en la infraestructura vial con el desarrollo de un sector pensado para el esparcimiento y la vida comunitaria.

Mejor conectividad y acceso a instituciones

La calle La Fortuna cumple además un rol clave en la conectividad del sector, ya que funciona como una vía de acceso para distintas instituciones. Entre ellas se encuentra APAD (Asociación Pro Ayuda al Discapacitado), organización que desarrolla una importante tarea social en la zona.

Con la pavimentación se busca mejorar la transitabilidad, especialmente durante los días de lluvia, además de optimizar la circulación vehicular y peatonal para quienes asisten diariamente a estas instituciones.

Parte del plan de obras 2026

La iniciativa se integra al plan de obras públicas anunciado por la gestión municipal para el actual período legislativo, que contempla mejoras viales, nuevos espacios recreativos e intervenciones urbanas en distintos puntos de Villa Mercedes.

Desde el municipio señalaron que estas obras buscan fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la calidad de vida en los barrios y acompañar el crecimiento de la ciudad.