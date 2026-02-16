Villa Mercedes: buscan a Yanina Belén Suárez, desaparecida desde el sábado

La Comisaría Seccional 8° de Villa Mercedes, provincia de San Luis, emitió un pedido de paradero para dar con Yanina Belén Suárez, de 35 años, quien se encuentra ausente de su domicilio desde la madrugada del sábado 14 de febrero de 2026.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se retiró alrededor de las 05:30 horas de su vivienda ubicada en calle San Cayetano al 100, acompañada por una amiga. Desde ese momento no se registraron más comunicaciones ni datos sobre su ubicación.

La solicitud formal fue presentada este lunes 16 de febrero en horas de la tarde por su hijo, quien indicó que Suárez no posee teléfono celular, no llevó consigo su Documento Nacional de Identidad ni prendas adicionales, y que además desconoce cómo vestía al momento de salir de la vivienda.

En cuanto a sus características físicas, la mujer mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, tiene ojos verdes y cabello rubio largo hasta los hombros.

Como señas particulares, posee un tatuaje con la imagen de un león en el brazo derecho y otro con la imagen de San Expedito en el hombro derecho.

Desde la fuerza policial solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a su localización, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.

La difusión temprana resulta clave en este tipo de casos, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de compartir información verificada.