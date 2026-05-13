Villa Mercedes: buscan intensamente a Emanuel Jonathan Saavedra, desaparecido desde febrero

La Comisaría Seccional 40° de Villa Mercedes reiteró el pedido de colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Emanuel Jonathan Saavedra, un hombre de 38 años que permanece desaparecido desde fines de febrero.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia formal fue realizada por su hermana el pasado 28 de abril de 2026 en la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo a los datos aportados en la presentación, Saavedra se ausentó de su domicilio el 28 de febrero de 2026, luego de manifestar que viajaría hacia la ciudad de San Luis. Desde entonces, no se tuvieron más novedades sobre su ubicación.

El hombre es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morocha, ojos marrones, cabello negro y barba tipo candado. Además, presenta tatuajes en ambos antebrazos.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo negro, una remera deportiva azul con detalles celestes en los hombros, una gorra azul y amarilla con el escudo de Boca Juniors, zapatillas negras y llevaba una riñonera marrón.

Desde la fuerza policial solicitaron a la población que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.

La búsqueda continúa activa y las autoridades mantienen vigente el pedido de paradero en toda la provincia de San Luis.