Villa Mercedes celebra el Día Nacional de la Zamba con un festival folklórico en la plaza Verónica Bailone

La ciudad de Villa Mercedes se prepara para vivir una tarde cargada de identidad cultural con la celebración del Día Nacional de la Zamba, que tendrá lugar este domingo 12 de abril desde las 16 en la plaza Verónica Bailone. La propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá música, danza y tradiciones en un evento pensado para toda la familia.

La iniciativa es impulsada por la academia de danzas folklóricas “Luna de Encuentros”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Mercedes, y se consolida como un encuentro que crece año a año en convocatoria. “Hace ya dos años que venimos organizando este evento y este es el tercero. Tiene cada vez más repercusión”, destacó Guillermo Brizuela, profesor de la academia y uno de los organizadores.

Si bien la fecha oficial del Día Nacional de la Zamba es el 7 de abril, la organización decidió trasladar la celebración al fin de semana para favorecer una mayor participación y convertirla en una verdadera fiesta popular.

La jornada se extenderá hasta aproximadamente las 19:30 y contará con una variada grilla de artistas. Entre los números confirmados se encuentran Isabel Alizegui, Sentimientos Cuyanos, Félix, el solista Jonathan Ledesma, Los Huayras, La Terna Folk y el cierre a cargo de Los del Canto Amigo, un grupo reconocido por su convocatoria entre los bailarines.

Además, todas las academias de danza de la ciudad están invitadas a sumarse. “Es libre, todos pueden participar y bailar”, remarcaron desde la organización, destacando el carácter abierto e inclusivo del evento.

El encuentro se desarrollará al aire libre, en la explanada de la plaza, y contará también con la participación de emprendedores locales que se ubicarán en los alrededores del Museo Ferroviario, ofreciendo productos y propuestas para el público.

En paralelo, habrá opciones gastronómicas, como mesas dulces organizadas por la academia, y sorpresas para los asistentes, incluyendo sorteos de entradas para la peña “La Malportada”, que celebra su segundo aniversario.

Desde la organización invitan a los vecinos a asistir con reposera, equipo de mate y pañuelo, símbolo tradicional de la zamba, para sumarse activamente a una celebración que busca revalorizar las raíces culturales y fortalecer el encuentro comunitario.