Villa Mercedes celebró el Domingo de Ramos y dio inicio a la Semana Santa

La comunidad católica de Villa Mercedes vivió este domingo una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico con la conmemoración del Domingo de Ramos, jornada que marca el inicio de la Semana Santa en todo el mundo cristiano.

El acto central se desarrolló en la Plaza San Martín, donde desde las 11 de la mañana se llevó a cabo la tradicional bendición de ramos de olivo, encabezada por el sacerdote Sergio Simunovich. La actividad contó además con la presencia del intendente Maximiliano Frontera, junto a funcionarios municipales, legisladores provinciales y concejales.

Durante la ceremonia, los fieles revivieron el ingreso de Jesús a Jerusalén, episodio bíblico en el que fue recibido con ramas de olivo y palmas, en señal de reconocimiento como salvador. Esta celebración se realiza el domingo previo a la conmemoración de la Pascua, uno de los momentos centrales de la fe cristiana.

“Estos ramos representan el gesto de aquel pueblo que reconoció a Jesús como salvador. Hoy lo replicamos como signo de fe y presencia en nuestros hogares”, expresó Simunovich tras la bendición.

Luego del acto litúrgico, se realizó una procesión por avenida Mitre hasta la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, guiada por un joven que personificó a Cristo. La caminata recreó simbólicamente la entrada triunfal a Jerusalén y convocó a numerosos vecinos.

La jornada culminó con la celebración de la misa, que dio inicio formal a la Semana Santa, período en el que la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.