Villa Mercedes: clausuraron tres geriátricos por graves irregularidades sanitarias y edilicias

El Ministerio de Salud de San Luis dispuso la clausura preventiva de tres residencias geriátricas de Villa Mercedes tras constatar una serie de irregularidades sanitarias, edilicias y de funcionamiento que, según indicaron oficialmente, ponían en riesgo la seguridad y el bienestar de los adultos mayores alojados.

La medida fue comunicada este miércoles por la noche luego de una serie de inspecciones realizadas por la Subdirección de Auditoría Sanitaria, organismo que efectuó controles en los establecimientos y labró actas detallando múltiples incumplimientos.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades habían intimado previamente a los responsables de los geriátricos y otorgado plazos para regularizar la situación. Sin embargo, las observaciones realizadas no fueron corregidas dentro de los tiempos establecidos.

Entre las principales irregularidades detectadas, se informó la falta de habilitación sanitaria provincial obligatoria, historias clínicas incompletas y ausencia o insuficiencia de personal de enfermería para la atención de los residentes.

Además, las inspecciones revelaron condiciones edilicias deficientes, con presencia de humedad, grietas estructurales, exceso de camas por habitación y falencias generales que comprometían las condiciones de habitabilidad y seguridad.

También se detectó almacenamiento inadecuado de medicamentos, sin las medidas de resguardo necesarias, una situación considerada de riesgo para los adultos mayores alojados en los lugares inspeccionados.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que ninguna autorización municipal reemplaza la habilitación y los controles exigidos por el sistema de salud provincial, recordando que el cumplimiento de las normativas sanitarias es obligatorio para el funcionamiento de este tipo de instituciones.

“Cuidar a las personas mayores exige responsabilidad, condiciones adecuadas y cumplimiento de la ley”, expresaron desde el organismo provincial al fundamentar las clausuras preventivas.

La situación generó preocupación debido a la vulnerabilidad de las personas alojadas en este tipo de residencias y al rol clave que cumplen estos establecimientos en la atención y cuidado de adultos mayores en la provincia.