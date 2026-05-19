Villa Mercedes: clausuraron un centro de venta de estupefacientes en el Barrio Eva Perón II

Un operativo realizado en la ciudad de Villa Mercedes terminó con la clausura de un presunto centro de venta de drogas al menudeo. El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Profesor Hamann, en el Barrio Eva Perón II, y arrojó resultados positivos para la investigación federal.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que lleva adelante el Juzgado Federal a cargo del juez Juan Carlos Nacul.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron 130 envoltorios de cocaína ya fraccionados y listos para su distribución, además de dinero en efectivo que sería producto de la venta de droga.

También incautaron siete teléfonos celulares, municiones calibre 32 y documentación considerada de interés para el avance de la causa judicial.

El principal investigado fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal acusado de comercialización de estupefacientes.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que el procedimiento permitió desarticular un punto de expendio de drogas que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo en uno de los sectores barriales de la ciudad.

Este tipo de operativos forman parte de las investigaciones impulsadas por la Justicia Federal y las fuerzas nacionales para combatir el tráfico y comercialización de drogas en la provincia de San Luis, especialmente en zonas urbanas de Villa Mercedes.