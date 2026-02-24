Villa Mercedes: condenaron a prisión perpetua a Brisa Brizuela por el homicidio de Maximiliano Chávez

Brisa Brizuela fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber mediado relación de pareja y condenada a prisión perpetua por el crimen de Maximiliano Chávez, ocurrido el 21 de diciembre del 2024 en el barrio La Ribera, en Villa Mercedes.

El veredicto se conoció este martes por la tarde, luego de los alegatos de clausura desarrollados durante la mañana ante el tribunal de juicio.

El fallo del tribunal

El tribunal, integrado por las Dras. Virna Eguinoa (presidente) y Daniela Estrada (primera vocal), y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (segundo vocal), declaró a Brisa Brizuela autora del delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de Maximiliano Chávez y le impuso la pena de prisión perpetua.

Además, ordenó la compulsa de antecedentes para investigar la posible intervención de la madre de la acusada en los hechos, ante presuntas maniobras vinculadas a la supresión de pruebas.

El secretario del debate fue el Dr. José Domínguez Molto.

El planteo de la Fiscalía

En representación del Ministerio Público Fiscal, intervinieron los Dres. Ernesto Lutens (Fiscal de Juicio N° 2), Leandro Estrada (Fiscal de Instrucción) y Mariana Olguín (Fiscal Adjunta).

La Fiscalía sostuvo que existió dolo y que la acusada ejecutó una acción dirigida a causar la muerte de la víctima. Analizó el hecho en tres etapas: el accionar previo, la conducta homicida y la supuesta adulteración o supresión de elementos probatorios posteriores.

Entre otros puntos, se mencionaron mensajes previos en los que la imputada habría manifestado su intención de matar a la víctima. También se cuestionó la versión brindada por la defensa y se descartó la existencia de legítima defensa.

El fiscal Ernesto Lutens sostuvo que no se configuraron los requisitos del artículo 34 inciso 6 del Código Penal, al no acreditarse una agresión ilegítima actual que pusiera en riesgo la vida de la acusada.

Asimismo, la Fiscalía solicitó que se investigue la conducta de la madre de Brisa Brizuela, al considerar que habría intentado descartar el arma utilizada.

La posición de la Querella

El abogado querellante Javier Darnay, en representación de la familia de la víctima, adhirió al pedido de prisión perpetua y a la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Sostuvo que la mecánica del hecho no coincidía con la hipótesis de legítima defensa planteada por la defensa y afirmó que no existió justificación para la agresión. También señaló presuntas acciones posteriores orientadas a alterar la escena del crimen.

El planteo de la Defensa

La defensa de Brisa Brizuela, ejercida por los Dres. Gustavo Reviglio y Marcela Antequeda, solicitó la absolución al sostener que el hecho ocurrió en legítima defensa, en un contexto de violencia intrafamiliar y de género.

Argumentaron que existió una agresión ilegítima por parte de la víctima y que la acusada actuó para repeler el ataque. También pidieron que el caso fuera analizado con perspectiva de género.

La imputada hizo uso de la palabra antes del veredicto, pidió disculpas a la familia de Maximiliano Chávez, a su propia familia y a su hijo, y manifestó que no quiso que los hechos ocurrieran de esa manera.

El hecho

El crimen ocurrió el 21 de diciembre del 2024 en una vivienda del barrio La Ribera, donde la pareja convivía. Tras el debate oral, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de la acusada bajo la figura de homicidio calificado por el vínculo, uno de los delitos más graves contemplados en el ordenamiento penal argentino.

La condena a prisión perpetua constituye la pena prevista para este tipo de delito cuando media relación de pareja.