Villa Mercedes conmemoró el Día de la Memoria con actos oficiales y homenaje a las víctimas de la dictadura

Autoridades, familiares y organizaciones participaron de una jornada marcada por el recuerdo, la reflexión y el compromiso democrático

PorRedacción Villa Mercedes Info

La ciudad de Villa Mercedes llevó adelante este 24 de marzo una serie de actividades en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un contexto especial: el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, declarado en 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La jornada comenzó en el Monumento a la Memoria, ubicado en el cementerio municipal, donde representantes de distintas instituciones colocaron ofrendas en homenaje a las personas desaparecidas durante la última dictadura militar. El acto inicial estuvo atravesado por un mensaje centrado en la defensa de los valores democráticos como la libertad, la igualdad y la justicia.

El acto central se desarrolló en la Plazoleta de Derechos Humanos del barrio Jardín del Sur, donde se realizó la lectura de la nómina de personas desaparecidas y ex presos políticos de la provincia de San Luis, acompañada por el tradicional “Presente”, en memoria de cada una de las víctimas.

Durante la ceremonia, Ana María Bonetto y Susana Bravo brindaron reflexiones sobre el impacto de la dictadura en la sociedad argentina. En ese sentido, destacaron la importancia de que este aniversario funcione como un llamado a revisar el pasado, valorar la democracia y sostenerla día a día bajo el lema de “Nunca Más”.

Del acto participaron el intendente Maximiliano Frontera, la viceintendenta Silvina Galetto, junto a concejales, legisladores provinciales y autoridades institucionales. Entre ellos, se destacaron las presencias de los ex-intendentes Eduardo Gastón Mones Ruiz y Miguel Angel Bonino.

También participaron Lucía Lacerda, Cecilia Lucero, Karina Maranguello, Marianela Oviedo, Margarita Villegas, Miguel Arce, Luciano Dave y Juan Pablo Godoy, además del senador Adolfo Castro Luna y los diputados Ivana Ricca, Maia Loredo, Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga. También estuvo presente el secretario de Asuntos Institucionales, José Giraudo, exintendentes, funcionarios y representantes de organismos de derechos humanos.

La jornada concluyó con el descubrimiento de una placa recordatoria y la plantación de un árbol, símbolo de vida, memoria, justicia y futuro, en un gesto que buscó reforzar el compromiso colectivo con los derechos humanos.

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