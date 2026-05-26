Villa Mercedes conmemoró la Revolución de Mayo con un emotivo acto en la plazoleta de Altos del Oeste

Villa Mercedes vivió este lunes por la tarde una nueva conmemoración por el 25 de Mayo con el tradicional acto central realizado en la plazoleta del barrio Altos del Oeste, un encuentro que cada año reúne a instituciones, autoridades y vecinos para recordar una de las fechas más importantes de la historia argentina.

La actividad contó con la presencia de autoridades municipales, legisladores, ex combatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas, además de vecinos que se acercaron para participar de la celebración patria. En el espacio público también se instalaron puestos de artesanos y emprendedores locales, sumando una propuesta cultural y comunitaria a la jornada.

Uno de los momentos destacados fue la intervención de la historiadora Stella Maris Curti, quien repasó los acontecimientos históricos ocurridos el 25 de Mayo de 1810 y convocó a “renovar el compromiso con los valores de libertad, justicia y unidad que dieron origen a nuestra Nación”.

Durante el acto estuvieron presentes los abanderados de escuelas públicas y privadas de Villa Mercedes, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro junto a las distintas instituciones participantes.

La música estuvo a cargo de la Banda de la V Brigada Aérea “Teniente Manuel Félix Origone”, que interpretó distintas piezas patrióticas en el marco de la ceremonia oficial.

El cierre artístico llegó con la presentación del ballet Por la Huella, que desplegó un cuadro de danzas tradicionales argentinas para completar una tarde cargada de identidad nacional y participación comunitaria.

La conmemoración del 25 de Mayo representa una de las celebraciones patrias más importantes del calendario argentino, ya que recuerda la conformación del Primer Gobierno Patrio en 1810, hecho considerado el inicio del proceso de independencia nacional.