Villa Mercedes construirá un nuevo polideportivo de 1.200 metros cubiertos en el Parque El Lago

La Municipalidad de Villa Mercedes avanza con la construcción de un nuevo polideportivo en el Parque El Lago, una obra que demandará una inversión cercana a $633 millones y que busca fortalecer la infraestructura deportiva, cultural y social de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un espacio cubierto que permitirá entrenamientos, competencias y eventos durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas. En los últimos días, el intendente Maximiliano Frontera supervisó los estudios de suelo que forman parte de la etapa inicial de la obra.

Estudios técnicos y planificación de la obra

Durante la recorrida, el secretario de Obras Públicas de Villa Mercedes, Eduardo Moyana, explicó que actualmente se están realizando los estudios geológicos necesarios para definir las características estructurales del edificio.

“Lo que se está haciendo ahora son los estudios de suelo que lleva adelante el geólogo contratado por la empresa constructora, para determinar la resistencia y en función de eso dimensionar las fundaciones del edificio”, detalló el funcionario.

Estos trabajos permitirán establecer las bases del futuro polideportivo y avanzar luego con la etapa de excavación, prevista para las próximas semanas.

Un espacio deportivo cubierto de 1.200 metros cuadrados

El nuevo polideportivo tendrá 25 metros de ancho por 46 metros de largo, lo que representa aproximadamente 1.200 metros cuadrados cubiertos.

El edificio contará con tribunas, tableros deportivos, iluminación especializada y cerramiento perimetral con muros de termopaneles metálicos, un sistema que permitirá mejorar la climatización interior y optimizar el uso del espacio durante cualquier época del año.

Entre las disciplinas que podrán desarrollarse en el lugar se encuentran básquet, futsal, vóley, handball y patín, entre otras actividades deportivas.

El plazo de ejecución estimado es de 120 días. Según explicó Moyana, si las condiciones climáticas acompañan, la obra podría avanzar rápidamente y alcanzar su etapa final hacia fines de mayo.

Un plan de mejoras para el predio El Lago

La construcción del polideportivo forma parte de un plan integral de puesta en valor del Parque El Lago, uno de los espacios públicos más importantes de Villa Mercedes, que cuenta con 64 hectáreas de superficie.

Dentro de ese plan también se incluyen mejoras en los bloques sanitarios, la refuncionalización de la pileta, la revalorización de la Casa Alpina y la incorporación de una nueva cancha de fútbol sintético.

“El Lago es un lugar que los villamercedinos usan mucho y es uno de los pocos espacios con un entorno natural agradable. Dotarlo de infraestructura también favorece al turismo que llega a la ciudad”, señaló Moyana.

Además de las actividades deportivas, el nuevo polideportivo permitirá realizar eventos culturales, espectáculos musicales y encuentros comunitarios, ampliando la oferta de espacios para la vida social de la ciudad.