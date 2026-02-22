Villa Mercedes convoca a instituciones para integrar la Agenda Anual de Eventos 2026

VILLA MERCEDES — La Municipalidad mantiene abierta la convocatoria para que instituciones y organizaciones se sumen a la Agenda Anual de Eventos 2026. El plazo de inscripción vence el próximo viernes 6 de marzo, por lo que restan dos semanas para que las entidades interesadas formalicen su participación.

La iniciativa comenzó el 17 de diciembre y está dirigida a instituciones, organizaciones y productores culturales, deportivos, educativos y del sector productivo que deseen integrar el calendario oficial de actividades de la ciudad.

Organización y proyección anual

Desde el Municipio explicaron que el objetivo es “ordenar, organizar y difundir los eventos impulsados por organismos públicos y privados”, con el fin de fortalecer la identidad, la idiosincrasia y el acervo cultural, deportivo, educativo y productivo de Villa Mercedes.

La conformación de una agenda oficial permite planificar con mayor previsibilidad, evitar superposiciones de fechas y potenciar la promoción de cada actividad a lo largo del año, consolidando así un calendario institucional unificado.

Cómo inscribirse

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en las oficinas de Cultura, Protocolo, Deportes y Turismo, ubicadas en Avenida Mitre 1205.

También está habilitada la modalidad online, enviando la información correspondiente al correo electrónico: calendariodeeventosvm@gmail.com.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que integrar la agenda oficial no solo permite visibilizar cada propuesta, sino también consolidar el trabajo conjunto entre el sector público y privado en beneficio del desarrollo cultural y productivo local.