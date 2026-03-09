Villa Mercedes: cuatro adolescentes fueron demorados con envoltorios de cocaína

En el marco de las acciones preventivas de la Misión Sarmiento, efectivos policiales demoraron a cuatro adolescentes y secuestraron envoltorios con cocaína durante un procedimiento realizado en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El operativo tuvo lugar durante la madrugada de este lunes 9 de marzo, cuando personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaba recorridos de prevención en la zona de avenida Los Álamos y calle Paul Harris.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron dos motocicletas con cuatro ocupantes, quienes resultaron ser dos adolescentes de 16 años y dos de 17. Ante la situación, los efectivos procedieron a su identificación.

Durante el control, se constató que los jóvenes no contaban con documentación personal ni de los rodados en los que circulaban.

Al realizar la requisa preventiva, los policías detectaron que uno de los adolescentes llevaba en un morral varios envoltorios de nylon con cocaína.

Tras el hallazgo, en el lugar intervino personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), que dispuso poner a los menores al resguardo, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Asimismo, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron el secuestro de los envoltorios con droga para las actuaciones correspondientes.

En paralelo, personal de Tránsito Municipal procedió al secuestro de las motocicletas en las que circulaban los adolescentes.

Finalizadas las actuaciones de rigor, los menores fueron entregados a sus padres, mientras que la droga quedó a disposición de la investigación correspondiente.

La Misión Sarmiento forma parte de los operativos de prevención y control que se desarrollan en distintos sectores de Villa Mercedes, con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar situaciones vinculadas a delitos o infracciones.