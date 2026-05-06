Villa Mercedes: cuatro demorados tras amenazar con un arma a una mujer durante un allanamiento policial

Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles por la tarde en Villa Mercedes, cuando cuatro hombres fueron demorados luego de intentar escapar de un allanamiento policial y amenazar a una mujer con un arma de fuego mientras se ocultaban en una vivienda vecina.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Seccional 9°, en una casa ubicada sobre calle General Paz al 2000, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta Brava Nevada 110 cc, sustraída días atrás en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, durante el operativo cuatro individuos intentaron huir del lugar y se refugiaron en un domicilio colindante. En ese contexto, uno de los sospechosos habría amenazado a la propietaria de la vivienda con un revólver calibre .22 para impedir que solicitara ayuda.

A pesar de la intimidación, la mujer logró salir del inmueble y alertó rápidamente a los efectivos policiales, quienes ingresaron al domicilio y demoraron a los sujetos, de 20, 23, 28 y 30 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego utilizada en las amenazas y varias municiones. Además, en el lugar allanado se hallaron cuatro envoltorios con cocaína, los cuales fueron incautados por personal de Lucha Contra el Narcotráfico.

Desde la fuerza indicaron que el allanamiento arrojó resultado negativo respecto al hallazgo de la motocicleta robada, causa que es investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 3.

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción N° 5 tomó intervención en las nuevas actuaciones judiciales iniciadas por los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil condicional.

La investigación continúa para determinar la participación de los demorados en el robo original y establecer el origen del arma y de la droga secuestrada.