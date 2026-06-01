Villa Mercedes: demoraron a dos hombres acusados de robar y faenar una vaquillona

Dos hombres de 31 años fueron demorados durante la madrugada de este domingo 31 de mayo en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser sorprendidos mientras transportaban una vaquillona sin vida que, según las investigaciones policiales, había sido robada de un campo de la zona.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Brigada Rural y Policía Ambiental de Villa Mercedes, en el marco de recorridos preventivos realizados en inmediaciones de la Autopista Serranías Puntanas y calle Leonismo Argentino.

De acuerdo con la información policial, los uniformados observaron a dos individuos que intentaban trasladar un animal bovino sin vida, de pelaje pampa colorado y de aproximadamente 120 kilogramos.

Ante la situación, los efectivos interceptaron e identificaron a los sujetos, ambos con domicilio en Villa Mercedes, quienes fueron demorados preventivamente en el lugar mientras se realizaban las averiguaciones correspondientes.

Durante la inspección, los policías constataron que el animal era una hembra y que poseía caravana oficial y señal a sangre en ambas orejas, elementos que permitieron avanzar en la identificación de su procedencia. Además, presentaba una lesión en la pata derecha a la altura de la pezuña.

Tras las tareas investigativas, se determinó que la vaquillona había sido sustraída de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 33, en jurisdicción de Villa Mercedes.

Según informaron las autoridades, el propietario del campo iba a radicar la denuncia correspondiente para dar continuidad a las actuaciones judiciales.

El hecho se enmarca dentro de los controles que realizan las fuerzas especializadas para prevenir delitos rurales, entre ellos el abigeato, una problemática que afecta a productores ganaderos de distintas regiones de la provincia.