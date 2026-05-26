Villa Mercedes: demoraron a dos hombres que circulaban en una moto con pedido de secuestro

Dos hombres de 27 y 28 años fueron demorados este domingo por la tarde en Villa Mercedes luego de ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro por robo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) en jurisdicción de la Comisaría Seccional 9°.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 19:00 en inmediaciones de avenida Presidente Perón y Carlos Pellegrini, cuando los uniformados observaron a dos sujetos desplazándose sin casco en una motocicleta Zanella ZB 110 sin dominio colocado.

De acuerdo a la información policial, los individuos adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia de los efectivos, lo que motivó la intervención e identificación de ambos hombres.

Tras verificar los datos del rodado, la Policía constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo denunciado en jurisdicción de la Comisaría Seccional 10° de Villa Mercedes.

En el lugar se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se realizó el secuestro preventivo del vehículo. Posteriormente, los demorados fueron trasladados al hospital para el examen médico de rutina y luego derivados a sede policial, donde continuaron las diligencias judiciales.

Además, durante el procedimiento también fue identificado un hombre de 41 años, según indicaron fuentes oficiales.

La intervención se enmarca en los operativos preventivos y controles vehiculares que la Policía de San Luis desarrolla en distintos sectores de Villa Mercedes para detectar irregularidades y prevenir delitos vinculados al robo de motocicletas y circulación de vehículos sin documentación.