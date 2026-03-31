Villa Mercedes: demoraron a dos hombres que intentaron ingresar a una vivienda

Durante la madrugada de este martes 31 de marzo, efectivos de la Policía de San Luis, pertenecientes a la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), demoraron a dos hombres en la ciudad de Villa Mercedes, luego de un intento de robo en una vivienda.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que informaba sobre dos individuos que habrían intentado ingresar a una casa ubicada en calle Marconi al 400 con aparentes intenciones delictivas.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien relató lo ocurrido y señaló que los sospechosos se habían retirado en dirección a calle Mestre.

Con las características aportadas, los efectivos desplegaron un rastrillaje en la zona. Minutos después, en inmediaciones de calles Dr. Mestre y Riobamba, lograron ubicar a dos sujetos que coincidían con la descripción.

Según fuentes policiales, al advertir la presencia de los motoristas, los individuos adoptaron una actitud evasiva, lo que motivó su inmediata interceptación.

Tras ser identificados, los hombres —de 26 y 41 años— fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 8°, donde se continúan las diligencias de rigor para determinar su situación procesal.

Este tipo de operativos se enmarca en los controles preventivos que realiza la Policía de San Luis en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos contra la propiedad.