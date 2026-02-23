Villa Mercedes: demoraron a dos hombres que trasladaban un tanque de agua de dudosa procedencia

Dos hombres de 29 y 34 años fueron demorados este lunes por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser sorprendidos mientras transportaban un tanque de agua de grandes dimensiones cuya procedencia no pudieron justificar.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, en el marco de tareas preventivas de seguridad que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, una agente que realizaba recorridos de prevención del delito en inmediaciones de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Dr. Domínguez advirtió la presencia de dos sujetos que circulaban en motocicleta trasladando un tanque de agua de aproximadamente 400 litros.

Interceptación y secuestro de elementos

Ante la situación, se inició un seguimiento preventivo que culminó en la intersección de calles Leandro N. Alem y Nelson, donde los individuos fueron interceptados.

Al ser consultados por los efectivos, no pudieron acreditar la procedencia del tanque, lo que motivó una requisa en presencia de testigo hábil.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, documentación, varias llaves —algunas tipo candado— y otros elementos de interés para la investigación. Además, se incautó la motocicleta marca Zanella RX 200, que no tenía dominio visible, junto al tanque de agua y caños de PVC.

Traslado a sede policial

Tras las actuaciones correspondientes, ambos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 40°, donde se continúan las diligencias para establecer el origen de los elementos secuestrados.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que lleva adelante la Policía de la Provincia de San Luis en distintos puntos de Villa Mercedes, con el objetivo de desalentar hechos contra la propiedad.