Villa Mercedes: demoraron a dos hombres y un menor por el robo de flexibles de cobre para gas

Durante la madrugada de este sábado 21 de marzo, personal del Comando Radioeléctrico llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que culminó con la demora de dos sujetos y el resguardo de un adolescente, en el marco de un hecho de robo de elementos de cobre.

El operativo se originó a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre la presencia de un individuo sustrayendo flexibles de cobre para gas en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles Sargento Baigorria y Urquiza.

A partir de esa información, los efectivos se dirigieron hacia la zona y, en cercanías de las calles Lamadrid y Junín, identificaron a tres personas: un joven de 19 años, un hombre de 35 años y un adolescente de 17 años.

Según fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, los individuos intentaron deshacerse de bolsas que contenían flexibles de cobre de distintos tamaños, presuntamente sustraídos momentos antes.

Ante esta situación, los tres fueron interceptados y demorados en el lugar.

Posteriormente, el joven de 19 años y el hombre de 35 fueron trasladados a la Comisaría Seccional 8°, donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, el menor de edad fue puesto al resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), y luego entregado a su madre.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que se desarrollan en distintos sectores de Villa Mercedes ante el incremento de robos de elementos de cobre, un material que suele ser blanco de este tipo de delitos por su valor en el mercado informal.