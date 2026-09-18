Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes acusados de intentar robar motocicletas estacionadas en la vía pública

Dos jóvenes de 18 y 22 años fueron demorados durante la noche de este miércoles 16 de septiembre en Villa Mercedes, luego de un procedimiento policial iniciado a partir de una alerta por un presunto intento de sustracción de motocicletas estacionadas en la vía pública.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico Motorizado, quienes recibieron una comunicación del Centro de Operaciones Policiales que advertía sobre la presencia de tres individuos que estarían intentando sustraer motocicletas en inmediaciones de avenida Bartolomé Mitre y calle Moreno.

A partir de la información aportada, desde el centro de monitoreo del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO) se informó que dos de los sospechosos se desplazaban por inmediaciones de avenida Bartolomé Mitre y calle La Rioja.

Con esos datos, los motoristas se dirigieron hacia el sector indicado para localizar a los individuos.

Finalmente, en avenida Bartolomé Mitre al 1000, los efectivos localizaron e interceptaron a los dos jóvenes, de 18 y 22 años.

Ambos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 9ª, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas de prevención y respuesta ante alertas vinculadas con posibles delitos contra la propiedad en distintos sectores de Villa Mercedes.