Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes acusados de robar en un kiosco del barrio La Ribera

Un robo ocurrido durante la madrugada del lunes 21 de septiembre en un kiosco del barrio La Ribera, en Villa Mercedes, terminó con dos jóvenes demorados tras una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

La propietaria del comercio advirtió alrededor de las 6:30 que una de las puertas del local había sido dañada. Al ingresar, constató el faltante de dinero en efectivo, cigarrillos, golosinas, bebidas alcohólicas y otros elementos.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Seccional 29ª iniciaron una serie de tareas investigativas para intentar determinar quiénes habían ingresado al comercio.

Las cámaras permitieron identificar a uno de los sospechosos

Durante la investigación, los policías obtuvieron registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas. En las imágenes se pudo observar a un sujeto sustrayendo distintos elementos del comercio y posteriormente retirándose a pie.

El material fue difundido entre el personal policial y permitió establecer la identidad de un joven de 18 años.

Con esa información, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el mismo barrio La Ribera, donde encontraron al joven junto a su hermano, de 25 años.

Entregaron parte de los elementos sustraídos

Durante la intervención policial, ambos jóvenes reconocieron su participación en el hecho y entregaron parte de los elementos que habían sido sustraídos del kiosco.

Los objetos recuperados fueron posteriormente reconocidos por la damnificada y restituidos.

Los dos jóvenes fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde continuaron las diligencias correspondientes bajo las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia.

El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento del robo ocurrido durante la madrugada en el sector del barrio La Ribera de Villa Mercedes.