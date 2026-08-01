Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes por dañar un cartel vial en la Ruta 2B y retuvieron una motocicleta

Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron demorados en Villa Mercedes tras ser identificados como los presuntos responsables de provocar daños en un cartel de señalización vial ubicado en la tercera rotonda de acceso al barrio La Ribera, sobre la Ruta 2B. Además, la motocicleta en la que se movilizaban fue retenida hasta regularizar su situación legal.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Seccional 29°, quienes lograron esclarecer el hecho ocurrido el jueves 30 de julio, alrededor de las 14:00.

La investigación permitió identificar a los responsables

De acuerdo con la información policial, los efectivos constataron que un cartel indicador de giro en rotonda había sido arrancado de su base, por lo que iniciaron tareas investigativas para determinar la autoría del daño.

Como resultado de esas averiguaciones, localizaron a los dos jóvenes señalados como responsables y también encontraron la motocicleta Benelli TRK 502 que habría sido utilizada durante el episodio.

Ambos fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde reconocieron de manera espontánea haber provocado el daño. El hecho, además, había quedado registrado en videos difundidos en redes sociales, lo que contribuyó al avance de la investigación.

Intervención de la Fiscalía y retención del vehículo

La Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial dispuso la instrucción de actuaciones por “Averiguación de daños a bienes del Estado” y ordenó las diligencias correspondientes para continuar con la causa.

Por otra parte, la motocicleta Benelli TRK 502 quedó retenida en la dependencia policial hasta que se regularice su situación legal, con intervención del área municipal de Tránsito.

El caso se enmarca en las actuaciones destinadas a preservar la infraestructura vial y sancionar los daños ocasionados a los bienes públicos en Villa Mercedes.