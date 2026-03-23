Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes por trasladar un avestruz sin vida en una motocicleta

En un operativo realizado durante la tarde del domingo, efectivos policiales demoraron a dos jóvenes que transportaban un avestruz sin vida en una motocicleta en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Circunvalación y ruta provincial 33, cuando personal del Departamento Motorizada de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaba recorridos preventivos en la zona.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron una motocicleta Corven Triax 250cc en la que se desplazaban dos personas con un bulto de grandes dimensiones, lo que motivó la intervención policial.

Tras interceptar el rodado, los efectivos identificaron a sus ocupantes, dos jóvenes de 21 y 25 años, y procedieron a realizar una requisa. En ese contexto, constataron que en el interior del bulto transportaban un avestruz sin vida.

Ante la situación, se dio intervención a la Brigada Rural de la Policía Ecológica y Ambiental, que se hizo cargo del procedimiento. El ave silvestre fue secuestrada, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Los jóvenes fueron demorados y trasladados a una dependencia policial, donde se avanzó con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho y posibles infracciones vinculadas a la fauna.

Este tipo de procedimientos se enmarca en los controles destinados a la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia.