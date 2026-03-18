Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes que intentaban robar en una vivienda del barrio Unión

En la madrugada de este martes 17 de marzo, efectivos de la Comisaría Seccional 29° realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, donde demoraron a dos jóvenes de 20 y 23 años acusados de intentar cometer un robo en una vivienda del barrio Unión.

Según informaron fuentes policiales, el accionar se inició tras una alerta de vecinos que advirtieron movimientos sospechosos en una propiedad ubicada en la manzana 6957, donde aparentemente se estaba produciendo un ilícito.

Al arribar al lugar, los uniformados detectaron un automóvil sospechoso estacionado en las inmediaciones. Luego, al inspeccionar el inmueble e iluminar su interior, observaron a los dos sujetos dentro de la vivienda, quienes fueron rápidamente interceptados e identificados.

Durante la requisa del domicilio, los efectivos constataron que los individuos habían preparado distintos sectores y elementos para su sustracción. Entre ellos, se encontraron aberturas envueltas en tela tipo sábana, además de artefactos eléctricos y sanitarios listos para ser retirados.

Finalmente, ambos jóvenes fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 29°, donde se continuaron las actuaciones de rigor correspondientes al caso.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de la colaboración vecinal en la prevención del delito, un factor clave en barrios residenciales de la ciudad.