Villa Mercedes: demoraron a dos jóvenes tras intentar abrir domicilios durante la madrugada

Durante la madrugada de este domingo 16 de agosto, efectivos de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a dos jóvenes en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser señalados por presuntos intentos de abrir domicilios.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que informó sobre la presencia de dos individuos que circulaban en bicicleta por inmediaciones de calle España y avenida 25 de Mayo.

Según la información aportada a los motoristas, los jóvenes habrían intentado abrir domicilios de la zona.

Fueron trasladados a la Comisaría 8°

Con las características físicas y de vestimenta proporcionadas, los efectivos realizaron un recorrido por el sector hasta localizar a los sospechosos.

Finalmente, ambos fueron interceptados en la intersección de España y San Cayetano, donde los policías procedieron a identificarlos.

Se trata de dos jóvenes de 21 y 26 años, quienes fueron demorados y posteriormente trasladados a la Comisaría Seccional 8ª de Villa Mercedes.

En esa dependencia policial continuaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal de los involucrados.