Villa Mercedes: demoraron a un hombre acusado de agredir físicamente a su hija tras una discusión familiar

Una situación de violencia familiar generó un operativo policial este lunes por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, donde efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 41 años acusado de haber agredido físicamente a su hija de 20 años.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que informaba sobre un conflicto familiar en una vivienda ubicada sobre calle Eleodoro Lobos al 500, en la zona oeste de la ciudad.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la joven damnificada, quien manifestó que su padre la había atacado físicamente tras una discusión ocurrida dentro del domicilio.

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor abandonó la vivienda inmediatamente después del hecho. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los efectivos iniciaron un recorrido preventivo por las inmediaciones.

Minutos más tarde, el sujeto fue localizado en cercanías de avenida Potosí y calle San Cayetano, donde fue interceptado e identificado por el personal policial.

Posteriormente, el hombre de 41 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, dependencia donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio continuidad al procedimiento judicial.

El caso se enmarca en las intervenciones que las fuerzas de seguridad realizan ante denuncias vinculadas a hechos de violencia intrafamiliar, una problemática que continúa generando preocupación en distintos sectores de la sociedad.