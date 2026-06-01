Villa Mercedes: demoraron a un hombre acusado de agredir físicamente a su madre en el barrio Jardín del Sur

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales sobre una situación de violencia familiar en un domicilio ubicado sobre calle Brasil al 2300.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados se entrevistaron con una mujer de 53 años, quien manifestó que durante la madrugada había mantenido una discusión con su hijo y que, en ese contexto, fue agredida físicamente.

Los efectivos constataron que la mujer presentaba una lesión visible en uno de sus ojos, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica.

La víctima fue trasladada al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde recibió atención profesional. Además de la lesión física, la mujer presentaba un importante estado de nerviosismo como consecuencia de lo ocurrido.

Posteriormente, los policías identificaron al presunto agresor y procedieron a su demora. Tras cumplir con el protocolo médico correspondiente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde quedaron a disposición las actuaciones correspondientes.

El hecho se enmarca en un nuevo caso de violencia intrafamiliar, una problemática que requiere intervención policial y judicial para resguardar la integridad de las víctimas y garantizar el cumplimiento de las medidas previstas por la legislación vigente.